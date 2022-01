SASSUOLO - Oggi Nek spegne 50 candeline. Il cantautore italiano è nato il 6 gennaio 1972 a Sassuolo, in Emilia Romagna. Il suo nome anagrafico, come è noto, è Filippo Neviani. Ha cominciato a suonare quando era ancora molto giovane e nel corso della sua carriera ha avuto un crescendo di successi e popolarità. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 1993 tra le Nuove proposte ci fu il grande exploit sanremese con "Laura non c'è", nel 1997. Da allora il nome di Nek è entrato a far parte dell'élite musicale italiana: non dimentichiamo il secondo posto a Sanremo nel 2015 con "Fatti avanti amore" e il tour insieme a Max Pezzali e Francesco Renga, che l'ha visto sbarcare anche in Ticino.

Il 2022 di Nek? Oltre all'importante compleanno lo attende la pubblicazione della autobiografia "A mani nude", in uscita nelle librerie il 13 gennaio. Partendo dal grave incidente domestico dell'autunno 2020 - a causa del quale ha ammesso di aver rischiato di morire - il cantautore «si lascia andare a riflessioni aperte, sul dolore, la pazienza, il coraggio, l'amore, la fede» e si racconta ai fan «come mai ha fatto, con profondità, senza filtri e senza paura di ammettere debolezze e fragilità».

Il pubblico ticinese lo potrà riabbracciare nel corso dell'estate: Nek è confermato nel cast dell'edizione 2022 di Moon & Stars a Locarno. Domenica 17 luglio aprirà la serata di concerti, che vedrà salire sul palco di Piazza Grande anche il grande Lionel Richie. Covid-19 permettendo.