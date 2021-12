Babbo Nascosto è il primo libro di Wondy Rossini e no, non parla di Natale

CHIASSO - Un padre assente e la ricerca della serenità interiore. Sono questi i due estremi della narrazione di Babbo Nascosto, scritto dall'autrice esordiente Rossella Molteni, in arte Wondy Rossini. Il libro è acquistabile su Amazon e in diverse librerie del Sottoceneri.

È un'autobiografia che è come una cura. Molteni racconta la sua esperienza di una vita senza padre che per anni crede morto e di come poi ha realizzato quanto quell'assenza durante l'infanzia abbia in realtà avuto un impatto durante la sua crescita.

Come Molteni scrive, «questo romanzo vuole trasmettere un messaggio di speranza, perché nonostante i numerosi ostacoli che ci pone la vita, con la forza di volontà e la tenacia si può finalmente raggiungere la propria serenità interiore, che tutti ci meritiamo. Io ne sono la prova vivente». Rossella Molteni è nata e cresciuta in Italia ed è laureata in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa.

Babbo Nascosto è stato presentato lo scorso dieci dicembre al ristorante Alchimia di Chiasso, dove Molteni vive con il suo gatto Sphynx. All'evento, accompagnato da una degustazione di vini, era presente anche il sindaco Bruno Arrigoni. Il romanzo di Molteni è presente in alcune librerie ticinesi, a Chiasso, Mendrisio e a Lugano e presto sarà acquistabile anche oltre confine.

Rossella Molteni