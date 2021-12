"La vita comincia a 40 anni": per Britney Spears non è affatto una frase fatta

LOS ANGELES - "La vita inizia a 40 anni": per molti è una frase fatta per non preoccuparsi troppo del tempo che passa, ma diventa piuttosto vera se parliamo di Britney Spears.

La cantautrice statunitense, che compie gli anni oggi, si appresta a mandare in archivio quello che potrebbe essere l'anno decisivo della sua esistenza, nel corso del quale si è liberata della tutela legale del padre Jamie, che gravava su di lei da 13 anni. Tutto si è ufficialmente concluso meno di tre settimane fa, al termine di una lunghissima battaglia legale che ha visto Britney parlare a cuore aperto del suo rapporto con il genitore e di come questa gabbia (non sempre dorata, ha assicurato) abbia condizionato una buona fetta della sua esistenza.

Il caso della tutela legale e i problemi di salute mentale della cantautrice hanno inevitabilmente finito per soppiantare, agli occhi dell'opinione pubblica, la carriera artistica di Britney. Che comincia quando lei è ancora bambina e ha il suo primo apice con la partecipazione a "The Mickey Mouse Show" al fianco di altre future star come Justin Timberlake, Ryan Gosling e Christina Aguilera.

La sua carriera musicale vera e propria inizia con l'uscita dell'album "...Baby One More Time" nel gennaio 1999: un successo travolgente che fece di Britney una popstar di livello planetario. Seguirono alcuni anni di successi, con gli album "Oops!... I Did It Again" del 2000, "Britney" del 2001 e "In The Zone" del 2003. Negli anni successivi i trionfi artistici si mescolarono sempre di più a una vita privata travagliata, specialmente sul versante sentimentale. Prima il legame complicato con Justin Timberlake, poi il matrimonio lampo nel 2004 con l'amico d'infanzia Jason Alexander (annullato solo dopo 52 ore, dato che Britney «non era in grado di comprendere le sue azioni») e la successiva unione con Kevin Federline, dalla quale sono nati due figli e che si è conclusa con un divorzio nel 2007. Poi un lento ma lungo declino (l'ultimo album è "Glory" del 2016).

Torniamo quindi a oggi, giorno del 40esimo compleanno. Che Britney Spears troviamo, oggi? Una donna circondata da vastissimo affetto (il movimento #FreeBritney che la sostiene ha assunto dimensioni globali) e che cerca il rilancio artistico. Dopo, però, la stabilità nella vita privata. La troverà accanto al fidanzato Sam Asghari e nella volontà di un nuovo figlio? Glielo si può solo augurare.

