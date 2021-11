“Clifford il Grande Cane Rosso”, l'anteprima è un successo

LUGANO - È stato un bel successo l'anteprima di questa domenica di “Clifford il Grande Cane Rosso” a cui hanno potuto partecipare diversi fortunati lettori di tio.ch e 20 minuti. A godersi i pop-corn e le avventure del colossale cucciolo casinaro tanti piccoli spettatori accompagnati dalle mamme e dai papà.

Anche se Natale è ancora lontano, il film per tutta la famiglia di Paramount è un candidato perfetto per una discesa in sala durante le Feste e anche l'atmosfera che si respirava al Cinestar era proprio quella natalizia. “Clifford”, lo ricordiamo, è la trasposizione in film dell'omonimo libro per bambini di Norman Bridwell e delle sue diverse serie di cartoni animati.

La trama, in brevissimo, vede il magico cucciolone sconvolgere le vite newyorchesi di una nipote (Darby Camp) e uno zio incasinatissimo (Jack Whitehall). Malgrado la mole e l'innata capacità di infilarsi nei guai peggiori, Clifford non potrà che farsi voler bene da tutti, in un positivo elogio della diversità e dell'integrazione. Spassoso per gli adulti e assolutamente irresistibile per i più piccoli (lo confermano le reazioni in sala), il film sarà nelle sale ticinesi a partire dal 2 dicembre.

Cinestar