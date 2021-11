La collezione di oggetti di Amy Winehouse venduta all'asta per quattro milioni di dollari

LOS ANGELES - È stato venduto per 243'200 dollari il vestito indossato da Amy Winehouse durante il suo ultimo concerto. Il prezzo era stato stimato tra i 15'000 e i 20'000 dollari.

L'abito nero e verde era stato indossato dalla cantante al concerto tenutosi a Belgrado nel giugno del 2011. Solo un mese più tardi Amy Winehouse veniva trovata morta.

Ma non è l'unico oggetto ad aver incassato più di 200'000 dollari: anche la borsa rossa a forma di cuore di Moschino indossata ai Brit Awards del 2007 ha fatto il botto, ed è stata venduta per 204'800 dollari (prezzo stimato tra i 15'000 e i 20'000 dollari). Tra gli oggetti più curiosi venduti all'asta figura anche un reggiseno indossato nel video di "You know i'm no good", che è stato comprato per 25'600 dollari.

Il vestito faceva parte di una collezione di 800 oggetti personali andati all'asta per conto dei genitori della cantante, che comprendeva anche borsette, occhiali, libri, fotografie e trucchi. Il totale della vendita all'incanto ammonta a circa quattro milioni di dollari, stando alla casa d'aste Julien's che si è occupata della vendita. Tutto il ricavato andrà in favore della Fondazione Amy Winehouse, creata dai suoi genitori, che si occupa di ragazzi affetti da dipendenze.

Getty