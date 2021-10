Kristen Stewart è diventata più selettiva, quando sceglie un film

LOS ANGELES - Kristen Stewart è diventata molto più selettiva nella scelta dei progetti ai quali prendere parte. Lo ha raccontato nella storia di copertina della rivista Entertainment Weekly.

«Per un minuto mi sono detta, 'Farò qualsiasi cosa!'. E onestamente, è stato un buon posto dove stare per un minuto. Ma penso che ora starò un po' più attenta. Penso di avere un naso migliore per ciò che sarà fruttuoso per me personalmente, come esperienza» ha rivelato l'attrice, fresca dell'interpretazione di Lady Diana in "Spencer".

Il film, che uscirà nei cinema a novembre ma nel frattempo si è già fatto notare ai festival, potrebbe portare una nomination agli Oscar alla 31enne. "Spencer" «è un tuffo nell'immaginazione emotiva» di Diana «in un punto di svolta cruciale nella sua vita. È un'affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo nome di battesimo: Spencer. È un sforzo straziante per lei di tornare a se stessa, mentre Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei».