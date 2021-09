Michael K. Williams è morto per un'overdose di droghe e farmaci

NEW YORK - L'ufficio del medico legale di New York ha comunicato che Michael K. Williams, il celebre attore trovato senza vita il 6 settembre nel suo appartamento di Brooklyn, è morto per un'overdose accidentale di stupefacenti e farmaci.

La causa ufficiale del decesso è «intossicazione acuta dell'effetto combinato di fentanyl, parafluorofentanil, eroina e cocaina». Non è stato chiarito se il 54enne abbia assunto queste sostanze nel medesimo momento e in modo consapevole o no, spiega il New York Times.