La storia d'amore tra Phoebe Dynevor e Pete Davidson è già finita

NEW YORK - Sarebbe già finita, dopo soli cinque mesi, la storia d'amore tra Phoebe Dynevor e Pete Davidson.

La star di "Bridgerton" e il comico statunitense sono stati avvistati in pubblico per l'ultima volta durante il torneo di tennis di Wimbledon, lo scorso mese di luglio. A far fallire le cose sarebbe stata la distanza e i fitti impegni professionali di entrambi.

«La storia d'amore di Pete e Phoebe è stata un vero vortice e fin dall'inizio erano entrambi totalmente impegnati» ha dichiarato una fonte al tabloid britannico Sun. ««È stato selvaggio finché è durato... Ma la distanza li ha messi a dura prova. Rimarranno vicini, ma a meno che non cambi qualcosa di drastico la loro relazione non si riprenderà». La persona sentita dal Sun fa un esempio: «È stato abbastanza significativo quando Phoebe è andata in Croazia con i suoi amici questa settimana piuttosto che andare a trovare Pete in America».