Monster truck, felpa commemorativa e tanto affetto al funerale di DMX

NEW YORK - È stata una cerimonia estremamente sentita e piena di dignità e affetto il funerale di DMX, al secolo Earl Simmons, il rapper americano morto due settimane fa in seguito a un arresto cardiaco provocato forse da un'overdose.

Sabato, il feretro dell'artista è stato portato in processione per le strade di Brooklyn a bordo di un monster truck su cui campeggiava la scritta "Lunga vita a DMX". Nel suo ultimo viaggio il cantante è stato inoltre scortato da un corteo di fan in motocicletta.

Ad attenderlo al luogo della cerimonia, il Barclays Center, c'erano centinaia di amanti della sua musica che, commossi e fieri di celebrarne il ricordo, salutavano i fotografi facendo con le braccia il segno della "X", gesto simbolo del rapper. Sopra l'ingresso del centro congressi si stagliava una foto del 50enne con ali da angelo e un verso della sua "Fame": «Ciascuno di noi ha una stella, tutto ciò che dobbiamo fare è trovarla. Una volta fatto, tutti coloro che la vedranno rimarranno accecati», recitava.

All'interno della struttura - l'accesso alla quale era limitato al 10% della capienza causa Covid - si sono raccolti i familiari e gli amici più cari di DMX, mentre i fan all'esterno e nel resto del mondo hanno potuto seguire la funzione in streaming. Ad aprirla sono stati Kanye West e il suo gruppo gospel Sunday Service Choir.

Dal palco hanno parlato i figli di Simmons e alcuni suoi amici. Particolarmente toccante il discorso di Swizz Beatz, che ha condiviso il suo amore per il collega scomparso e la sua famiglia, ma non ha mancato di redarguire chi, fra i presenti, a suo dire non ha sostenuto il rapper quando era in vita.

Come riporta TMZ, l'allestimento del Barclays Center è stato curato da Kanye West e dalla squadra creativa della sua casa di moda, Yeezy. Il rapper, in collaborazione con Balenciaga, ha inoltre creato una felpa commemorativa. I proventi della sua vendita (il prezzo è di 200 dollari) andranno alla famiglia di DMX.

