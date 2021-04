Morti tre macchinisti di "Non sposate le mie figlie 3"

LA ROCHELLE - Tre macchinisti che facevano parte della troupe di "Non sposate le mie figlie 3" hanno perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nel dipartimento della Vienne, in Francia.

I media locali riferiscono che le vittime avevano, 19, 47 e 49 anni. Due auto si sono scontrate lateralmente in un incrocio «e sono distrutte». Una quarta persona, che era in macchina insieme ai tre deceduti, è ricoverata in ospedale a Poitiers. Le sue condizioni sono definite critiche. Anche il conducente della seconda vettura coinvolta è rimasto ferito, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.

Le riprese del terzo capitolo della commedia di grande successo in Francia e non solo, iniziate nei primi giorni di aprile, sono sospese «fino a nuovo ordine».