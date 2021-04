Jake Paul: «Le accuse di violenza sessuale sono al 100% false»

LOS ANGELES - Jake Paul nega con forza le accuse di violenza sessuale mosse contro di lui dalla star di TikTok Justine Paradise. Non solo: l'attore e pugile ha detto di essere pronto a farle causa per diffamazione.

In un comunicato stampa Paul afferma: «Le accuse di aggressione sessuale non sono qualcosa che io o nessun altro deve prendere alla leggera, ma per essere chiaro, questa affermazione contro di me è falsa al 100%». Paul sostiene che non è un caso che il racconto del presunto episodio arrivi a distanza di molto tempo (lui e Paradise hanno iniziato a frequentarsi nel giugno 2019 e la ragazza ha fatto capire che sarebbe avvenuto poco dopo): «Non solo non ho mai avuto nessuna relazione di carattere sessuale con questa persona», ma l'affermazione di Paradise «è un'accusa costruita ad arte e un palese tentativo di attirare l'attenzione durante una settimana di combattimenti ad alta visibilità». Paul sfiderà infatti l'ex campione MMA Ben Askren il 17 aprile.

Justine Paradise ha pubblicato un video su YouTube, nel quale afferma che lei e Paul si sarebbero dapprima consensualmente baciati e che poi lui l'avrebbe costretta a fare del sesso orale. Paul ribadisce la sua volontà di querelare Paradise «per i danni irreparabili che vengono da questo tipo di accuse. Ancora più importante, false accuse di questa natura sminuiscono coloro che sono state realmente vittime di questo genere di comportamenti».