Kim Kardashian West è entrata nel club dei miliardari

LOS ANGELES - Kim Kardashian West è ufficialmente entrata in un club molto prestigioso: quello dei miliardari di Forbes.

La socialite, sempre più imprenditrice di successo, avrebbe visto crescere la sua fortuna personale di 220 milioni di dollari dallo scorso mese di ottobre, raggiungendo il miliardo tondo secondo la stima dell'autorevole rivista economica.

Da dove arriva il denaro

Le principali entrate derivano da KKW Beauty, la sua linea di prodotti di bellezza (lanciata sull'onda del successo di quella della sorellastra Kylie), ma anche dalla linea di abbigliamento modellante Skims. A rimpinguare il suo conto in banca ci sono anche vari accordi di sponsorizzazione, una serie d'investimenti minori e i guadagni della serie televisiva "Al passo con i Kardashian", diventata ormai un classico della tv statunitense.

Forbes, facendo i conti in tasca alla 40enne, ricorda anche le tre proprietà di Calabasas, a nord-ovest di Los Angeles, nonché i pacchetti azionari di aziende di primissimo livello come Disney, Amazon, Netflix e Adidas. Quest'ultimo è un regalo che il futuro ex marito Kanye West (che collabora con il colosso dell'abbigliamento con il brand Yeezy) le fece per Natale nel 2017.