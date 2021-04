"MaraThrones" e nuovi gadget per i 10 anni de "Il Trono di Spade"

NEW YORK - Si apre un mese di celebrazioni per i fan de "Il Trono di Spade". Il 17 aprile ricorre infatti il 10° anniversario dalla messa in onda negli Stati Uniti della prima puntata della serie e l'emittente che le ha dato i natali, HBO, ha previsto per l'occasione un "Anniversario di ferro".

Come riporta Variety, il "menù" prevede una "MaraThrone", una pagina interattiva su HBO Max, tanta beneficenza e il lancio di una serie di nuovi oggetti di merchandising.

La maratona di "Game of Thrones" avrà luogo sabato 10 aprile su HBO2, che trasmetterà tutta la 1a stagione. I fan saranno inoltre incoraggiati a fare autonomamente le loro "MaraThrone" guardando delle collezioni di episodi su HBO Max per raccogliere fondi per diverse cause. Saranno i membri del cast de "Il Trono di spade" che, per due settimane, presenteranno le organizzazioni beneficiarie.

Sulla pagina dedicata all'anniversario, i fan americani potranno poi trovare piu di 150 video d'interviste, dietro le quinte e trailer. I possibili nuovi spettatori che l'emittente spera d'incuriosire, invece, avranno a disposizione delle interessanti introduzione a "Game of Thrones" e ai suoi personaggi.

Il merchandising lanciato per i 10 anni dalla 1a puntata della serie comprende infine un uovo Fabergé Imperial creato per l'occasione, una selezione di birre Mikeller ispirate alla serie e una collezione di pupazzi Funko Pop in similferro. Il ferro è il materiale di cui è fatto l'iconico "Trono di spade" che dà il nome alla serie in italiano.

"Il Trono di Spade" è andato in onda dal 2011 al 2019. Consta di 73 episodi divisi in otto stagioni. Benché conclusa, la serie può contare diversi spin-off in lavorazione. Come l'atteso prequel "House of the Dragon", la cui produzione dovrebbe iniziare quest'anno.