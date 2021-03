Un uomo vuole uccidere Kendall Jenner

LOS ANGELES - Un 24enne ha ricevuto un'ordinanza restrittiva temporanea, dopo che è venuta alla luce la sua volontà di uccidere Kendall Jenner.

I legali della top model, riferisce Tmz, hanno chiesto e ottenuto il provvedimento da un giudice. Giovedì un detective della polizia di Los Angeles avrebbe messo Jenner a conoscenza del piano di tale Malik Bowker, che avrebbe attraversato tutti gli Stati Uniti con lo scopo di sparare alla 25enne. L'uomo avrebbe pensato di comprare un'arma illegale, di uccidere la rampolla di casa Kardashian e poi di togliersi la vita.

Bowker è temporaneamente rinchiuso in una struttura psichiatrica ma potrebbe essere rilasciato presto, secondo quanto scritto nei documenti depositati in tribunali e che il sito di gossip ha potuto vedere. L'ordinanza prevede che il 24enne non possa avvicinarsi a più di 100 iarde (91 metri) da Jenner. La vicenda avrebbe causato alla modella un forte stato di stress e ansia.

Un uomo nudo nella sua proprietà - Non è l'unico problema che Kendall sta avendo con degli estranei un po' molesti: sempre Tmz ha scritto che un 27enne si è introdotto nella sua proprietà nelle prime ore di domenica e che, dopo essersi spogliato, ha cercato di fare un tuffo in piscina. Sono stati gli uomini della sicurezza a bloccarlo fino all'arrivo degli agenti.

Al momento dei fatti la 25enne era in casa, ma non è mai entrata in contatto con l'uomo.