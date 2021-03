Mayim Bialik soffre di disturbi alimentari

LOS ANGELES - Mayim Bialik, l'attrice che ha interpretato Amy Farrah Fowler in "The Big Bang Theory", ha parlato per la prima volta dei suoi disturbi alimentari.

Durante il suo podcast l'attrice 45enne ha dichiarato di soffrire di diversi problemi, che passano dall'anoressia alla sovralimentazione compulsiva.

«Mangio troppo quando nessuno mi vede. Lo faccio per non sentire più nulla» ha dichiarato Mayim Bialik. «Sapevo dei miei disturbi da diverso tempo, e sono stata in cura per due anni».

Ora l'obiettivo dell'attrice è smettere di pensare di non essere adatta agli standard di Hollywood. «Se voglio indossare degli abiti neri perché mi sento più a mio agio voglio poterlo fare, senza che uno stilista mi dica che devo vestirmi più colorata».