Foto hot con un ciondolo del dio Ganesha, Rihanna criticata dai fan

LOS ANGELES - Rihanna è abituata a provocare attraverso la pubblicazione di foto anche osé, e i fan, senza troppe sorprese, hanno sempre apprezzato.

Tuttavia l'ultima foto postata dalla cantante, che indossa solamente dei pantaloncini e si copre il seno con un braccio, ha scatenato qualche reazione avversa. Non tanto per quello che non indossava, ma per i gioielli. Tra questi Rihanna portava una collana rappresentante il dio indù Ganesha. Un'accoppiata giudicata troppo forte per alcuni fan, che si sono scatenati nei commenti: «Possiamo smettere di sessualizzare la religione» o ancora «Non capisco lo scopo di accostare una collana con il dio Ganesha a una campagna di lingerie» si legge tra le migliaia di commenti. La cantante è stata accusata a più riprese di appropriazione culturale e insensibilità religiosa.

Tuttavia alcuni hanno difeso la scelta "stilistica", e la maggior parte degli utenti ha dimostrato di apprezzare il look.

E a quanto pare la fotografia ha funzionato. I pantaloncini del marchio Savage X Fenty, creato da Rihanna, risultano esauriti.