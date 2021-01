Sarebbe ricorsa all'utero in affitto per poi abbandonare i bambini: attrice cinese scaricata da Prada

PECHINO - È stata scaricata da Prada e rischia di non trovare più tanto facilmente lavoro nel proprio Paese un'attrice cinese sospettata di aver avuto due figli attraverso la pratica dell'utero in affitto e di averli abbandonati. Sui social impazzano infatti gli appelli a escluderla dal mondo dello spettacolo.

Come riporta la BBC, che cita la stampa locale, il caso di Zheng Shuang è scoppiato dopo che, alcuni giorni fa, il suo ex compagno, Zhang Heng, ha rivelato sul social cinese Weibo di essere bloccato negli Stati Uniti per prendersi cura di «due giovani vite innocenti». La comparsa online dei certificati di nascita di due bambini venuti alla luce in America a fine 2019 e inizio 2020 da due donne diverse, ma registrati come figli di Zheng ha alimentato poi le speculazioni sul possibile ricorso dell'attrice e del suo ex partner alla maternità surrogata, che è illegale in Cina.

A dare il colpo di grazia alla reputazione della 29enne è stato quindi un audio emerso in internet in cui Zheng, parlando presumibilmente con suo padre, si rammarica che non sia più possibile interrompere le gravidanze. In quel momento, le due madri surrogate dovevano essere già oltre il 7° mese di gravidanza.

In seguito all'indignazione suscitata sui social cinesi dalla vicenda, la celebre casa di moda Prada - che aveva presentato Zheng come il suo nuovo volto in Cina solo una settimana prima - ha annunciato su Weibo che avrebbe interrotto «ogni rapporto» con l'attrice a seguito della «recente, importante copertura mediatica» in merito alla sua «vita privata». Le schiere di utenti che online la accusano di essere una madre «crudele», chiedono inoltre che la 29enne sia allontanata per sempre dal mondo dello spettacolo.

In un comunicato diffuso martedì, l'attrice ha dichiarato che la registrazione affiorata online non è che un frammento di una conversazione molto più lunga durata «sei ore». Quanto riportato dalla stampa non corrisponderebbe quindi esattamente a quanto intendeva dire. Tuttavia, ha assicurato, non intende «sottrarsi» a quanto ha affermato.

Secondo i media locali, il suo ex partner Zhang Heng, che si dice «disperato» per la propria situazione, sarebbe impossibilitato a lasciare gli Stati Uniti perché sprovvisto del consenso firmato dell'attrice che gli consentirebbe di portare i bambini con sé in Cina.

Imago