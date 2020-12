È morta Dawn Wells, l'attrice dell'isola di Gilligan

NEW YORK - Dawn Wells, l'attrice diventata celebre per il ruolo della 'ragazza della porta accanto' Mary Ann Summers nella serie della Cbs 'L'isola di Gilligan', incentrata sulle vicende di alcuni naufraghi che cercano di fuggire dall'isola del Pacifico in cui sono finiti, è morta il 30 dicembre a 82 anni per le conseguenze del Covid.

Lo riportano i media americani.

Già Miss Nevada nel concorso di Miss America del 1959, tornata nei panni di Mary Ann anche negli spin-off animati e nei film ispirati alla serie, Dawn Wells ha trascorso gli ultimi anni della sua vita affrontando numerosi problemi personali, compresi quelli finanziari che l'hanno costretta in condizioni di indigenza. Sono stati i suoi fan a salvarla dalla bancarotta, raccogliendo 197 mila dollari con una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.