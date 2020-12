Jennifer Lopez non riesce a sposarsi

LOS ANGELES - È da marzo del 2019 che Jennifer Lopez spera di sposarsi, ma i piani non sono andati come previsto.

Inizialmente le nozze con Alex Rodriguez erano previste per lo scorso giugno in Italia. Tuttavia a causa della pandemia tutto è stato rimandato. Stesso copione per la seconda data scelta dai fidanzati. «È stato demoralizzante. Ma poi ho pensato che le cose in un modo o nell'altro passano» ha dichiarato la cantante in un'intervista su SiriusXM.

La coppia ha anche pensato addirittura di non sposarsi affatto: «Ne abbiamo parlato. Alla nostra età, entrambi con matrimoni già alle spalle, ci vogliamo davvero sposare? Cosa significa davvero per noi? [...] Ma alla fine credo che il matrimonio possa significare ancora qualcosa di importante per noi, ma non c'è fretta. Arriverà quando arriverà».