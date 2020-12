Sharon Osbourne ha contratto il coronavirus

LOS ANGELES - Sharon Osbourne ha condiviso sui social la notizia della sua positività al coronavirus.

La 68enne ha aggiunto tramite Twitter di essere stata brevemente ricoverata in ospedale ma che ora le sue condizioni di salute sono migliorate e che si sta riprendendo in una location protetta, lontana dal marito Ozzy che invece non ha contratto il virus.

«Per favore, restate sani e salvi» ha invitato Osbourne, precisando che non ci sono conseguenze sullo show televisivo che conduce, "The Talk", essendo in pausa programmata. Proprio dalla trasmissione è arrivato un messaggio d'incoraggiamento: «Ti auguriamo una veloce guarigione, signora O, ti vogliamo bene».