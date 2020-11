Måneskin, Victoria e Damiano hanno preso il coronavirus

ROMA - Due componenti dei Måneskin sono risultati positivi al coronavirus.

È la stessa band a comunicarlo tramite i propri canali social ufficiali. «Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi. Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento».

Dai Måneskin arriva un invito alla prudenza e al rispetto delle misure messe in campo per contenere il contagio. «Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati. È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro tutti quanti».

Il post si chiude con un appello ai fan: «Rimanete distanziati e usate le mascherine. Noi vi abbracciamo e continuiamo a scrivere musica, da casa».