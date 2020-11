Ryan Gosling compie 40 anni

LOS ANGELES - Anche Ryan Gosling è ormai ufficialmente un quarantenne. L'attore canadese, che spegne oggi le candeline, è riuscito negli anni a farsi apprezzare non solo dal pubblico femminile. Con un caratteristico mix di divo tenebroso e bravo ragazzo l'attore (e regista) può vantare a 40 anni già due nomination agli Oscar e un Golden Globe.

Sex symbol riservato - Niente muscoli in mostra o foto ammiccanti. Ryan Gosling, nonostante le apparenze, è piuttosto riservato, e non ama condividere troppo la sua vita privata. L'attore infatti non possiede nessun account social. Anche la compagna e collega Eva Mendes segue lo stesso basso profilo per quel che riguarda la vita familiare: sui suoi account social condivide solo immagini relative al lavoro e poco altro.

Una lunga carriera - Ryan Gosling può già vantare una carriera piuttosto lunga nel mondo del cinema e della televisione, in quanto il debutto è arrivato già da ragazzo, quando fu scelto per il Mickey Mouse Club della Disney. Accanto a lui c'erano altri ragazzi che di lì a poco avrebbero trovato la strada del successo, come Britney Spears, Justin Timberlake e Christina Aguilera. Dopo alcuni ruoli in piccole serie, il debutto cinematografico arriva con il film "Il sapore della vittoria - Uniti si vince". Ma è "Le pagine della nostra vita" la pellicola che lo fa conoscere al grande pubblico. Nel 2013 l'attore debutta anche come regista per il film "Lost River", e con "La La Land" nel 2017 vince il suo primo Golden Globe.

Vita sentimentale - Dal 2011 è legato sentimentalmente all'attrice Eva Mendes, dalla quale ha avuto due bambine. I due si sono sposati nel 2016. In passato ha frequentato Sandra Bullock e Rachel McAdams, entrambe conosciute sul set.

