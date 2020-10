In corsa per un premio il giubbotto ideato da Banksy

LONDRA - Non tutti possono vantare nel proprio guardaroba un capo "firmato" da Banksy. L'evanescente street artist britannico ha realizzato lo scorso anno un giubbotto, per il rapper Stormzy, che ora potrebbe ricevere un importante riconoscimento.

L'esclusivo indumento - «non perforabile da lame, capace di fermare proiettili sparati da armi di calibro .45 o inferiore, ma non lavabile in lavatrice», per usare le parole dello stesso Banksy - è stato nominato tra i concorrenti (in tutto 74) in corsa per il premio "Beazley Design of the Year". Il vincitore sarà annunciato a novembre.

Il giubbotto, decorato con la "Union Jack" a tinte quasi monocromatiche, si trova ora esposto al Design Museum di Londra. Lo scorso anno fu indossata dal rapper sul palco a piramide del festival di Glastonbury.

«La mostra di quest'anno - ha spiegato il direttore del museo londinese - esplora alcuni momenti chiave nel mondo del design, dal gennaio del 2019 fino al momento in cui l'attenzione globale si è spostata» a causa della pandemia. E i progetti sono stati scelti tenendo conto di tematiche urgenti legate, tra le altre cose, anche «alle ineguaglianze e alla censura».

keystone-sda.ch / STF (FACUNDO ARRIZABALAGA)