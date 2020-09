Caso Taylor, la «vergogna» di George Clooney

L'attore e regista non è l'unico a Hollywood a non aver apprezzato la decisione del gran giurì in Kentucky

George Clooney si è unito all'elenco delle star del mondo dello show business che condannano la decisione di non incriminare nessun poliziotto per la morte di Breonna Taylor, la 26enne afroamericana uccisa per errore sei mesi fa.