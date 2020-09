È morta Diana Rigg, o Lady Olenna Tyrell del Trono di Spade

DONCASTER - È morta all'età di 82 anni Diana Rigg, attrice diventata famosa con i suoi ruoli nelle serie Tv "Agente speciale", "Il Trono di Spade", e nel film "On Her Majesty's Secret Service", dove interpretava Tracey Bond, l'unica moglie di James Bond.

«È morta questa mattina, a casa e con l'affetto della sua famiglia, che ha chiesto privacy in questo momento difficile», ha detto il suo agente, come riporta la Bbc.

Diana Rigg ha avuto una lunga e illustre carriera sui palcoscenici, al cinema e in televisione. Rigg è salita alla ribalta negli anni '60 grazie al suo ruolo di Emma Peel in "Agenti speciale (The Avengers)", al fianco di Patrick Macnee.

Più recentemente, la Rigg ha strappato gli applausi dei fan della serie HBO Game of Thrones (Il Trono di Spade), dove ha interpretato Lady Olenna Tyrell. Nonostante il ruolo, apprezzatissimo dalla Rigg, «adoro interpretare i personaggi cattivi, sono molto più interessanti! Olenna ha le battute migliori», aveva detto alla Bbc, la Rigg ha poi ammesso di non aver mai visto lo show.

Vincitrice di diversi premi Bafta TV, per "Mother Love" e per "Agente Speciale", Diana Rigg è stata anche nominata per nove premi Emmy, vincendo per il suo ruolo di Sig.ra Danvers in "Rebecca" (1997).

Keystone