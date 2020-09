Johnny Depp a Zurigo per lo Zurich Film Festival

ZURIGO - Lo Zurich Film Festival ha svelato il nome di un ospite di spicco: alla prossima edizione, che si svolgerà dal 24 settembre al 4 ottobre, ci sarà anche Johnny Depp.

Il celebre attore e regista presenterà «in prima mondiale in lingua tedesca» la pellicola da lui coprodotta "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane McGowan". Si tratta della storia della band "folk-punk" irlandese "The Pogues".

Gli organizzatori hanno presentato oggi il programma completo della manifestazione, che si contraddistingue per le numerose assenze a causa della pandemia di coronavirus.