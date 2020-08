È morto il padre di Steven Spielberg

LOS ANGELES - Steven Spielberg piange la scomparsa del padre Arnold, scomparso ieri all'età di 103 anni.

Il decesso è avvenuto per cause naturali, ha comunicato la sua famiglia. Il regista è stato vicino al genitore fino agli ultimi momenti e gli avrebbe detto appena prima del decesso: «Tu sei il nostro focolare. Tu sei la nostra casa». Steven e le tre sorelle Anne, Nancy e Sue hanno rilasciato una dichiarazione congiunta nella quale spiegano che loro padre ha insegnato loro ad «amare la ricerca, espandere la mente, tenere i piedi per terra, ma raggiungere le stelle e guardare in alto».

Arnold Spielberg era nato nel febbraio del 1917 a Cincinnati. Fin da bambino ha inventato e costruito apparecchi elettrici e ha sfruttato la sua padronanza degli apparecchi radiofonici anche nella Seconda Guerra Mondiale. Un anno dopo il ritorno dal fronte è nato Steven e negli anni successivi, dopo la laurea, Arnold è stato uno dei pionieri della moderna informatica.