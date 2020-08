Miley Cyrus ha mentito a Liam Hemsworth sulla sua prima volta

LOS ANGELES - Miley Cyrus ha confessato di aver mentito all'ex marito Liam Hemsworth in merito all'aver perso la verginità.

La popstar ha spiegato durante un podcast che la sua prima volta è stata proprio con l'attore, conosciuto nel 2010 e sposato nel 2018. Solo che, per salvare le apparenze, la 26enne aveva detto al futuro coniuge di non essere più vergine. «Ho mentito perché non volevo sembrare una perdente» ha ammesso. Quando lui le ha chiesto con chi fosse stata a letto, «ho inventato qualcuno che conoscevo ma non avevamo mai fatto sesso».

«Non ho mai fatto le cose fino in fondo con un ragazzo fino ai 16 anni» ha spiegato Miley. «Ma ho finito per sposare questo tizio, ed è abbastanza folle» ha scherzato. «È una bugia che ho portato avanti per 10 anni».