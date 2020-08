Dwayne "The Rock" Johnson è l'attore più pagato del 2020

LOS ANGELES - Per il secondo anno consecutivo Dwayne "The Rock" Johnson è in testa alla lista degli attori più pagati stilata da Forbes.

Nel 2020 la star ha raggranellato 87,5 milioni di dollari, grazie alla sua linea di abbigliamento Project Rock (per Under Armour) e a un film di Netflix di prossima uscita, "Red Notice". Al secondo posto troviamo Ryan Reynolds, che per i due progetti Netflix "Six Underground" e "Red Notice" ha portato a casa la maggior parte dei 71,5 milioni incassati nel 2020. Senza contare che il servizio di streaming ha annunciato una terza uscita per i prossimi mesi...

Al terzo gradino del podio c'è Mark Wahlberg e anche lui deve dire grazie a Netflix: l'action comedy "Spenser Confidential" ha riscosso un grandissimo successo di pubblico nel mese di marzo (e in quelli successivi), senza contare gli introiti delle docu-serie "McMillions" e "Wahl Street". In totale, per il 49enne, l'anno frutterà 58 milioni di dollari.

Come si sarà capito, Netflix è il minimo comune denominatore di questa lista. Se la top-10 ha messo insieme 545,5 milioni di dollari, più di un quarto sono stati pagati da Netflix, sottolinea Forbes. Al quarto posto troviamo Ben Affleck (55 milioni), al quinto Vin Diesel (54) e al sesto la star di Bollywood Akshay Kumar (48,5), che deve ringraziare un altro servizio di streaming, Amazon Prime, per la serie "The End".

C'è poi Disney, che ha proiettato Lin-Manuel Miranda al settimo posto (45,5) dopo aver comprato i diritti di "Hamilton". Ottavo è Will Smith (44,5) e in nona posizione c'è Adam Sandler (41), che più di tutti deve ringraziare Netflix per il successo planetario di "Murder Mystery". Al decimo posto, infine, troviamo Jackie Chan (40).