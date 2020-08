Per i Nova e Christian Zatta una mini-tournée... sotto le stelle

LUGANO - Mai come in giorni come questi, stretti nella preoccupazione e nelle misure anti-contagio, i musicisti devono avere l'inventiva di rilanciarsi e trovare nuovi palchi e situazioni. È quello che ha fatto il trio svizzero di musica jazz-prog Nova, capitanato dal chitarrista ticinese Christian Zatta, che ha optato per una tournée sotto le stelle... degli osservatori astronomici.

«Diciamo che quella dello spazio, della fantascienza e dell'astronomia è un pallino che condividiamo sin dai tempi della scuola, a Lucerna», ci spiega Zatta che condivide la band con Florian Bolliger (basso) e Florian Hoesl (batteria), «guardare sul web le nuove scoperte della NASA era diventato un passatempo quasi quotidiano».

Ma, al di là delle passioni, come nasce un'idea del genere? «Cercavamo un'idea particolare e ci abbiamo pensato tanto durante il nostro ultimo tour in Russia e Ucraina», continua, «visto che gli elementi visuali e le proiezioni a carattere astronomico sono già parte integrante delle nostre performance, la cosa è venuta abbastanza naturale. Durante il lockdown mi sono così mosso in prima persona telefonando e spedendo milioni di email», ride Christian.

Quello che ne è uscito è una mini-tournée di 8 date fra Ticino, Svizzera, Germania e Austria: «Le strutture che abbiamo contattato si sono mostrate tutte molto ricettive all'idea concerto unito a un momento “scientifico” di osservazione. Suoneremo anche i pezzi del nuovo disco, che però non vedrà la luce prima del 2021...».

Per quanto riguarda le date ticinesi dei Nova, da segnalare sabato 12 settembre all'osservatorio Le Pleiadi di Lugano, domenica 13 e 20 settembre alla Specola Solare di Locarno.