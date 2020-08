Passione, lussuria ed eccessi per «l'escort più bello al mondo»

LOCARNO - L'uomo più bello del mondo, a caccia di soldi facili, vende il suo corpo ogni notte a donne e ragazze devote al divertimento sfrenato, in una vita fatta d'eccessi.

Si tratta di Franco Toro, il protagonista giovane, ricco, e intelligente del nuovo romanzo di Dario Neron. Come si può estrapolare dalla trama, sul successo di Toro inizia però a calare un'ombra oscura, che lo porta a dover effettuare delle scelte decisive.

Dopo il buon successo seguito a "Doctor Reset", nel 2017, lo scrittore ticinese Dario Neron è ora uscito con "Franco Toro", pubblicato da Castelvecchi e disponibile da qualche giorno sugli scaffali delle librerie.

Ciao Dario, architetto e scrittore, come è nata questa passione?

Non penso che una cosa abbia portato all'altra, nonostante il mestiere dell'architetto insegni ad applicare un approccio concettuale ai processi creativi. Quindi, sotto questo aspetto, sicuramente per la costruzione di una storia, le due materie sono collegate. La passione o diciamo la voglia di scrivere è nata, direi, per la voglia di raccontare delle storie. Le barzellette al bar non bastavano più.

È uscito quindi "Franco Toro", ce lo introduci brevemente?

Franco Toro è un escort e si comporta di conseguenza. È un ragazzo giovane, bello e intelligente. Ha il successo che pensa di aver sempre voluto, raggiunto pagando un prezzo molto alto. Vive in una megalopoli anonima, da lui definita allo stesso tempo la città di Dio e la città della perdizione. Devoto al suo lavoro fino all'eccesso e all'accumulamento di capitale senza saperne il vero perché, avulso da sentimenti umani non spiegabili con la razionalità, lo incontriamo nell'estate del suo ventottesimo inverno. Quella che deciderà la sua vita, il suo futuro.

In un viaggio tra sensualità e ricchezza, ci illustri i pericoli della lussuria. Il messaggio intrinseco è importante: non esagerare, corretto?

Tutte le cose hanno la loro misura. Chi eccede dovrebbe conoscere le conseguenze, chi non esplora i suoi limiti, rimane fermo. Tale è la lussuria, forse tra le estasi o le dipendenze più pericolose; da un lato tabuizzata dal bigottismo e dall'altro mediatizzata fino all'onnipresenza.

Quando hai deciso di dedicarti a questo romanzo?

È difficile dire se ci sia stato un momento preciso. Dopo “Doctor Reset” ho voluto scrivere la storia di uno o più giovani e la tematica dei sexworker, mi ha sempre affascinato. Quindi ho iniziato a scrivere, come faccio spesso, solo alcune parti disconnesse, che poi ho ricollegato formando il romanzo. Il personaggio è però nato già molto prima di iniziare a scriverne, vagando per la testa e prendendo forma. Così come stanno sempre prendendo vita i personaggi del lavoro successivo. I processi sono lunghi...

È un protagonista forte, come nel caso di "Doctor Reset". Ti sei ispirato a uno o più personaggi reali?

Franco Toro è tanto forte quanto fragile. Rispecchia l'ideale maschile stabilito dalla società o perlomeno dal panorama mediatico che sembra definire standard e modelli. Quindi l'ispirazione non è nata per caso, ma da uno sguardo attento oltre alla punta del naso, traducendo poi quanto visto e da molti bramato, in un personaggio accattivante. Franco è quello che segretamente tutti vorrebbero essere ma in pochi sono. Non gli è rimasto quindi altro che rimanere tra le pagine di un libro. Non aspira a diventare un modello pure lui, anche se ne avrebbe le potenzialità.

A proposito di “Doctor Reset”...Franco Toro potrebbe ricordare Frank Doc, il nome è solo una coincidenza?

Per i miei alter-ego ho sempre usato il nome Franco, in italiano o in inglese. Quindi un'analogia c'è. Ma i due non sono collegati, anche se chi ha letto “Doctor Reset”, forse si ricorderà di una minuscola scena, dove i due si incontrano.

Dario Neron