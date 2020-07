40'000 alberi per i 40 anni: così Gisele Bündchen festeggia il compleanno

LOS ANGELES - Domani Gisele Bündchen compirà 40 anni, e nei piani per i festeggiamenti la top model ha incluso anche qualcosa di "green": piantare 40'000 alberi nella foresta pluviale amazzonica. Questo il regalo che ha deciso di farsi per il nuovo traguardo.

«Non riesco a credere che compio 40 anni!» ha scritto su Instagram. «Sento che sta iniziando un nuovo capitolo della mia vita e volevo celebrarlo in un modo significativo, così ho deciso di piantare 40'000 alberi».

Non è una novità per la star. Nel post su instagram la top model ha infatti pubblicato anche diverse immagini che la ritraggono mentre pianta alcuni alberi in progetti passati.

Inizialmente l'idea di Gisele era quella di andare direttamente in Brasile con la sua famiglia per piantare gli alberi, programma poi saltato a causa del coronavirus. Allora la top model ha pensato di chiedere alla sua famiglia e ai suoi amici di "convertire" i regali per il suo 40esimo compleanno in alberi, che verranno piantati nella foresta pluviale amazzonica. «In questo modo tutti possiamo restituire qualcosa al nostro pianeta».