Kanye West va avanti: gli elettori dell'Oklahoma troveranno il suo nome nelle elezioni presidenziali

LOS ANGELES - Kanye West sta perseverando nel suo progetto di diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti.

Il rapper e imprenditore, tramite un rappresentante, ha compilato tutte le pratiche necessarie e ha pagato la quota necessaria (pari a 35mila dollari) per iscriversi in Oklahoma come candidato indipendente alle elezioni del 3 novembre. La conferma è arrivata dallo stesso Comitato elettorale statale.

West non potrà più partecipare al voto in numerosi stati, ma ha ancora possibilità di correre come indipendente in altri come il Colorado, che accetta candidature fino al 5 agosto. Il rapper potrà scegliere se presentare 5000 firme a suo sostegno oppure pagare 1000 dollari.

Intanto c'è confusione su quello che dovrebbe essere lo staff della sua campagna elettorale. I suoi collaboratori sarebbero scontenti di come West starebbe gestendo la situazione - ieri il capo del suo staff ieri sosteneva che Kanye «era fuori» -, mentre Tmz dà notizia di un documento presentato alla Commissione elettorale federale, che dà conto di un comitato Kanye 2020.