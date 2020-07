Il corpo ritrovato è quello di Naya: «Suo figlio l'ha vista scomparire nel lago»

VENTURA, CA - A cinque giorni dalla sua scomparsa in un lago della California, arriva la conferma della morte dell'attrice di "Glee" Naya Rivera. «Siamo sicuri che il corpo ritrovato è quello di Naya Rivera», ha dichiarato in una conferenza stampa lo sceriffo della Contea di Ventura, Bill Ayub. La polizia esclude l'intervento di terzi o il suicidio.

La ricostruzione degli ultimi istanti della 33enne, che si trovava in barca sul lago Piru da sola col figlio di 4 anni, è toccante: «Lui e Naya stavano nuotando insieme», ha spiegato Ayub come riporta People. «È in quel momento che suo figlio racconta di essere stato messo sulla barca da Naya. Ha detto agli investigatori di aver guardato indietro e di averla vista sparire sotto la superficie dell'acqua», ha continuato.

«Crediamo che lei abbia raccolto abbastanza energie per rimettere suo figlio sulla barca, ma non per salvare se stessa», ha aggiunto.