Ansel Elgort risponde alle accuse di stupro

LOS ANGELES - Dopo le accuse di stupro arrivate da una sua ex tramite Twitter, l'attore Ansel Elgort ha voluto chiarire la propria posizione. «La descrizione degli eventi raccontata da Gabby non corrisponde a ciò che è accaduto» ha spiegato la star su Instagram.

L'attore ha raccontato di aver avuto una relazione con la ragazza, storia definita «breve, legale e totalmente consensuale». Tuttavia si è scusato per il comportamento adottato nei suoi confronti, soprattutto per quanto riguarda la rottura della relazione. «Mi vergogno profondamente del modo in cui mi sono comportato» ha raccontato sempre su Instagram. «Non le ho più risposto, un comportamento crudele da fare a qualcuno. So che queste scuse in ritardo non mi assolvono dal comportamento inaccettabile».

Gabby venerdì scorso aveva pubblicato un tweet, poi cancellato, in cui raccontava di essere stata aggredita sessualmente dall'attore, che aveva approfittato del suo status di celebrità.