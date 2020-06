Il principe William spegne 38 candeline

NORFOLK - Domenica 21 giugno è la giornata del principe William. Il figlio di Carlo spegne infatti oggi 38 candeline e per l’occasione la famiglia ha pubblicato delle foto, in giardino, che illustrano il principe del Galles giocare con i ragazzi.

Le immagini mostrano un William che si diverte sull’altalena insieme ai tre figli: George (di sei anni), Charlotte (di cinque), e il piccolo Louis (due anni), che poi si sdraiano sull’erba del prato della loro residenza nel Norfolk.

E per chi si chiede dove sia la mamma, Kate Middleton è l’autrice degli scatti, una scelta apprezzatissima, per mostrare la vita in quarantena nella sua naturalezza e originalità, senza classiche foto in posa. D'altronde, si sa, Kate è amante della fotografia.

William, figlio del principe Carlo (71 anni) e nipote della regina Elisabetta II (94), lo ricordiamo, è il numero due nella successione britannica al trono.

Sua madre, l'ex moglie di Charles, Diana, è morta in un incidente d'auto nel 1997. Come Twen, William ha servito nelle forze armate britanniche per sette anni e mezzo ed è stato addestrato come pilota di elicotteri.

Negli ultimi anni, il Principe si è impegnato nei settori della salute, dell'ambiente e della beneficenza.

keystone-sda.ch / STF (DUCHESS OF CAMBRIDGE / HANDOUT)