Addio al "papà italiano" di Harry Potter

MILANO - Luigi Spagnol, l'editore italiano che ha permesso anche ai lettori in lingua italiana di godersi le avventure del maghetto di Hogwarts, si è spento all'età di 59 anni.

Un colpo di grande intuito, di cui Spagnol non amava vantarsi. «In quel momento si trattava di un esordio come tanti altri, anche se di indubbia qualità. Avevamo già in catalogo autori come Dahl o Sepúlveda, era d’obbligo assicurarcelo», disse, come ricorda La Stampa.

Tra i tanti successi internazionali pubblicati dal compianto editore si ricorda anche "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare", opera di Luis Sepulveda, anch'esso scomparso di recente.

Spagnol è deceduto a Milano lo scorso 14 giugno dopo una lunga malattia.