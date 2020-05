Madonna positiva al Covid: «Purtroppo è successo»

LONDRA - Madonna è stata contagiata dal coronavirus. La popstar lo ha rivelato ai fan in un video pubblicato su Instagram. Dallo scorso 16 marzo, la cantante si trova in quarantena in Portogallo insieme ai figli.

«Ho fatto un test l’altro giorno – dice – e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Quindi sono stata contagiata dal Covid-19».

In tanti hanno commentato il post, preoccupati per lo stato di salute della star. Nel mese di marzo Madonna era stata criticata sui social, a seguito di un video in cui si faceva immortalare mentre faceva il bagno in una vasca piena di latte e rose.