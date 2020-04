Ecco perché Bruce Willis e la moglie non sono in quarantena insieme.

LOS ANGELES - Scout Willis ha spiegato perché il padre Bruce non sta trascorrendo la quarantena insieme alla moglie, bensì con la sua ex Demi Moore.

La figlia delle due star di Hollywood ha affermato, durante un podcast, che l'attuale moglie del protagonista di "Die Hard", Emma Heming Willis, è rimasta a Los Angeles insieme alle sue figlie di 8 e 5 anni. Mentre Willis, Moore e quasi tutte le loro figlie sono in Idaho, nella casa dove Scout è cresciuta.

La spiegazione, ha spiegato la 28enne, è semplice: la sorellastra più piccola si è ferita con un ago mentre si trovava in un parco a Los Angeles ed è dovuta andare in ospedale. Willis e gli altri membri della famiglia intanto si erano recati in Idaho, ed era previsto che anche Emma e le bambine li raggiungessero. Poi il sistema dei collegamenti negli Usa «è impazzito» con le restrizioni e il blocco dei voli, «così la mia matrigna è rimasta a Los Angeles con le mie sorelline».

Scout ha raccontato cosa si prova a stare insieme per così tanti giorni ai suoi genitori, che hanno divorziato 20 anni fa. «È davvero molto divertente avere entrambi i miei genitori nella stessa casa dove ci hanno cresciuto». Per lei e le sorelle è stato «molto carino» crescere in una piccola cittadina, piuttosto che in una metropoli caotica come Los Angeles.