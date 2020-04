«Quarantena? Ho una bimba di 3 mesi, la mia vita non è cambiata molto...»

LOS ANGELES - Come molte neo mamme, Cameron Diaz sta vivendo i primi mesi con il suo bebè in maniera particolare in questo periodo di coronavirus. In un live su Instagram, però, l'attrice 47enne ha rivelato di non aver notato una grossa differenza tra il vivere nella sua «bolla» da neo mamma prima e lo stare in "quarantena" adesso.

«In ogni caso, stavo già un po' vivendo una vita da quarantena perché ho una bambina di tre mesi e mezzo - ha fatto notare la protagonista di "Tutti pazzi per Mary" -. Quindi la mia vita era del tutto calma e tranquilla da qualche mese». Di diverso, ora, c'è senz'altro che non riceve più le visite degli amici, «ma è bello, mi piace essere in una bolla, essere nel grembo della mia casa con mio marito e cucinare», ha confessato.

Raddix, la sua prima e unica figlia, e il marito musicista Benji Madden, 41 anni, sono ora la sua gioia: «Adoro essere una mamma», ha affermato. «È in assoluto la parte migliore della mia vita - ha aggiunto -. Sono così grata e felice, è la cosa migliore di sempre, sono così fortunata a poter fare questo con Benji e ci stiamo divertendo tanto».