Cameron Diaz è diventata mamma a 47 anni

LOS ANGELS - Cameron Diaz è diventata mamma. L'attrice ha dato alla luce il suo primo figlio, o meglio la sua prima figlia, a 47 anni.

La bionda star di Hollywood, che è famosa in tutto il mondo grazie ad alcune pellicole di grande successo come "Tutti pazzi per Mary" e "Charlie's Angels", ha voluto annunciare la lieta novella via social.

Sia lei che il marito Benji Madden, 40 anni, hanno condiviso su Instagram lo stesso messaggio, con cui hanno anche rivelato il particolare nome scelto per la piccolina, ovvero Raddix.



«Buon Anno Nuovo dai Maddens! Siamo davvero felici, fortunati e grati di poter iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha subito catturato i nostri cuori e ha completato la nostra famiglia. Mentre siamo pieni di gioia nel condividere questa notizia, sentiamo anche forte il desiderio e l'istinto di proteggere la privacy della nostra piccolina», hanno fatto sapere nel messaggio.



«Quindi non posteremo alcuna foto né condivideremo altri dettagli su di lei, oltre al fatto che è molto, molto carina!! Qualcuno direbbe RAD (splendida, in inglese, ndr). Dalla nostra famiglia mandiamo alle vostre famiglie i migliori auguri per un Nuovo Anno Felice e un anche per Felice Decennio! Tanto amore», hanno poi concluso.