Bruce Willis s'improvvisa parrucchiere da "quarantena"

LOS ANGELES - Bruce Willis non si fa mancare proprio niente nel confinamento causa coronavirus che lo vede restare a casa con l'ex moglie Demi Moore, le loro tre figlie e i fidanzati di due di queste ultime. Dopo aver festeggiato la rimpatriata sfoggiando buffi pigiami coordinati, martedì l'attore 65enne si è cimentato come parrucchiere domestico.

In un video condiviso dalla figlia 26enne Tallulah su Instagram (v. più sotto) lo si vede mentre, estremamente concentrato, le taglia i capelli a spazzola per mezzo di un tagliacapelli elettrico facendola sembrare mamma Demi in "Soldato Jane". «Meravigliosa, ma guardala, sembri Giovanna d'Arco, ragazza», commenta ammirata la voce fuoricampo della sorella Rumer, 31 anni, notando un'altra somiglianza.

Come confermato da una fonte a People, a causa delle disposizioni sull'emergenza coronavirus Bruce Willis ha deciso di confinarsi in casa con l'ex moglie Demi Moore, 57 anni, le loro tre figlie Rumer, Scout (28 anni) e Tallulah e il fidanzato di quest'ultima, il giovane regista Dillon Buss. In una foto condivisa da Demi Moore si possono vedere anche il fidanzato di Scout, Jake Miller, e un amico di famiglia.

Bruce Willis ha altre due figlie di 8 e 5 anni con Emma Heming, top model britannica con la quale è sposato dal 2009. Un commento della 41enne a un post di Demi Moore, però, sembra escludere che anche lei, Mabel ed Evelyn facciano parte dell'allegra (e numerosa) compagnia Willis-Moore: «Vi voglio bene e ci mancate, ragazzi», scrive.