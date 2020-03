Nomination ai Razzie Awards, Judi Dench ha dichiarato di non aver visto "Cats"

LOS ANGELES - Judi Dench ha affermato di non aver visto il film “Cats”, che le è valsa la nomination per la peggiore attrice non protagonista ai Razzie Awards, i premi che vengono consegnati per le peggiori performance cinematografiche dell’anno. L’attrice ha dichiarato al programma Front Row di aver visto solamente una sua fotografia dopo l’aggiunta degli effetti speciali, e di non aver mai visionato l’intero film.

Il film “Cats”, accolto dal pubblico in modo decisamente non caloroso, ha collezionato ben sette nomination per ai Razzie Awards.

Dopo aver vinto un Oscar, due Golden Globe e 10 premi Bafta, Judi Dench potrebbe portarsi a casa anche un “Razzie”. Forse. Infatti la cerimonia, inizialmente prevista per sabato 14 marzo, è stata annullata a causa delle disposizioni emanate per combattere la diffusione del coronavirus.