L'attore Timothy Hutton accusato di uno stupro che sarebbe avvenuto nel 1983

VANCOUVER - Una donna accusa l'attore Timothy Hutton di averla violentata nel 1983, quando lei aveva solamente 14 anni e il vincitore del premio Oscar ne aveva 22.

L'oggi 50enne Sera Johnston ha presentato un esposto nel 2017, affermando che solo grazie all'emergere del movimento #MeToo ha avuto la forza di denunciare i fatti che sarebbero avvenuti 37 anni prima. L'adolescente sarebbe stata invitata in una stanza d'albergo da Hutton, che era in Canada per le riprese di "Iceman". A quel punto l'attore e un suo amico l'avrebbero aggredita e stuprata.

Hutton respinge fermamente ogni accusa e sostiene che Johnston abbia inventato una storia «falsa, scurrile e con dichiarazioni diffamatorie», come da risposta a Buzzfeed. Il sito afferma di aver parlato con cinque persone che affermano di aver sentito la donna raccontare questa storia nel corso dei decenni. La madre di Johnston rimpiange di aver sporto denuncia alla polizia, pensando che avrebbe potuto compromettere la sua carriera nel campo delle scenografie per il cinema.

Secondo Variety, Hutton e i suoi legali avevano offerto un accordo da 135mila dollari nel 2017 per mettere fine alla vicenda. Johnston avrebbe rifiutato perché il documento non prevedeva un'ammissione dei fatti da parte della star. L'anno successivo la donna ha sporto denuncia al Dipartimento di polizia di Vancouver. Le indagini sono ancora in corso.

Una prima conseguenza per Hutton sarebbe già arrivata: Fox, secondo TheWrap, avrebbe deciso di cancellare la serie drammatica "Almost Family" dopo una sola stagione. Non è chiaro se il motivo sia da ricondurre allo scandalo che sta coinvolgendo l'attore.