Flavor Flav licenziato dai Public Enemy: «Andremo avanti senza di lui»

NEW YORK - I Public Enemy «andranno avanti senza Flavor Flav. Lo ringraziamo per i suoi anni di collaborazione e gli auguriamo il meglio». Lo storico gruppo Hip Hop, formatosi a Long Island nella metà degli anni ‘80, ha annunciato nelle scorse ore la separazione ufficiale con il suo iconico hypeman.

Poche parole che mettono la parola fine a un sodalizio artistico che durava da oltre 35 anni. A provocare l’insanabile frattura tra Chuck D e il co-fondatore della formazione è stato il sostegno del leader al candidato democratico Bernie Sanders. I legali di Flavor Flav - all’anagrafe William Jonathan Drayton Jr. - hanno presentato venerdì scorso una diffida allo staff del senatore del Vermont per via della partecipazione dei Public Enemy ad un comizio elettorale.

«Chuck è libero di esprimere le sue idee politico come meglio crede, ma la sua voce da sola non rappresenta i Public Enemy», si leggeva nella missiva di Drayton, che precisava altresì di non sostenere alcun candidato per questa tornata elettorale. L’hypemen ha pure accusato Sanders di aver promosso l’appuntamento sfruttando «la sua immagine e il suo orologio».

In tutta risposta, il leader della band ha dato in un primo momento un ultimatum al collega. «Flavor preferisce pensare ai suoi soldi. Ha un anno di tempo per “rimettersi in quadro”, altrimenti è fuori». I toni tra le parti però si sono alzati al punto da arrivare alla rottura nel giro di poche ore.

keystone-sda.ch / STF (ETIENNE LAURENT)