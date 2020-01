Ozzy Osbourne ha il Parkinson e si curerà in Svizzera

LONDRA - Da tempo i fan erano preoccupati per la salute della leggenda del rock Ozzy Osbourne. E in questi giorni il leader dei Black Sabbath ha rivelato di essere affetto dal morbo di Parkinson.

Durante l’intervista rilasciata a “Good Morning America”, il 71enne ha rivelato di non poter più mentire. «Non sono bravo con i segreti». «Soffre di Parkinson di tipo 2» ha aggiunto la moglie Sharon, finendo la frase. La leggenda del rock ha raccontato di aver subito un’operazione in seguito a una caduta, durante la quale gli sono stati danneggiati alcuni nervi.

Situazione difficile - «Vedo mia moglie e i miei figli andare al lavoro, e che provano ad aiutarmi, mentre io devo restare a casa. Questa cosa mi deprime, perché non posso aiutare la mia famiglia».

Sono stati i figli a rendersi conto che qualcosa nel padre non andava. «La cosa più difficile è vedere qualcuno che ami soffrire» ha dichiarato la figlia Kelly sempre nell’intervista. «Ma questa situazione ha riavvicinato tutta la famiglia».

I fan però continuano ad avere un ruolo importante nella sua vita: «Ora mi sento meglio rispetto ad un anno fa. E i fan sono la mia aria».

Cure in Svizzera - Per proseguire le cure Ozzy Osbourne ha scelto la Svizzera: «Qui non possiamo proseguire con i trattamenti, ad aprile incontreremo un professionista in Svizzera».

«Tornerà là fuori, e farà quello che gli piace fare, lo so» ha dichiarato la moglie Sharon.