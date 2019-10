Presunte molestie, Cuba Gooding Jr. non sarà incriminato

LOS ANGELES - Cuba Gooding Jr. è stato denunciato alla polizia dopo che - secondo quanto affermato da una delle presunte vittime - avrebbe molestato alcune donne nel corso di una festa a Los Angeles. L'attore avrebbe toccato loro il sedere, ma la procura pensa di non avere sufficienti prove a suo carico per incriminare. Lo hanno riferito fonti delle forze dell'ordine a Tmz.

La procura cittadina di Los Angeles ha respinto il caso nelle scorse settimane al termine delle indagini di polizia. Il legale del premio Oscar ha dichiarato al sito di gossip: «Cuba non ricorda questo caso. Esce ogni notte della sua vita. Incontra e interagisce con così tante persone - non può ricordare tutte quelle che incrocia».

Per un presunto caso di molestie evitato, ce n'è uno che ha portato il 51enne in tribunale a New York. Martedì si è dichiarato non colpevole dei quattro capi d'accusa contro di lui per un episodio che sarebbe avvenuto la scorsa estate. L'attore era arrivato in aula con le manette ai polsi.