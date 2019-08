Miley Cyrus, in una canzone i motivi della rottura con Liam Hemsworth?

LOS ANGELES - È stata pubblicata in queste ultime ore una nuova canzone di Miley Cyrus. Impossibile, in Slide Away, non intravedere un riferimento all’attuale situazione sentimentale della cantante.

A pochi giorni dall’ufficialità della fine del suo matrimonio con Liam Hemsworth - durato soli otto mesi - il brano parla di una rottura, di una passata felicità e della forza nel voler andare avanti. «Tesoro, ci eravamo ritrovati - ha scritto nel testo, così come è stato nella loro vita - ma ora ci siamo solo persi. È tempo di lasciarsi andare».

Fra i diversi legami con la vicenda uno spicca su tutti. Forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella loro relazione. Vengono nominati whisky e pillole, oltre a stili di vita differenti. Fonti vicine alla cantante hanno recentemente dichiarato a TMZ.com che Liam avrebbe bevuto molto alcol e anche preso droghe, fatto insopportabile per Miley Cyrus. Membri dello staff dell'attore hanno già negato questa accusa.