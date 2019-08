Gerard Butler: «Sono troppo vecchio per interpretare James Bond»

LONDRA - Gerard Butler ha detto di essere troppo vecchio per interpretare James Bond. L'attore 49enne non pensa che qualcuno gli chiederà di prendere il posto di Daniel Craig, 51 anni, quando quest'ultimo smetterà di vestire i panni dell'agente segreto più famoso del mondo, ma ha ammesso che 20 anni fa questa proposta gli era stata fatta.

Parlando durante un programma radiofonico ha raccontato: «20 anni fa ho avuto un incontro per interpretare James Bond. Adesso credo di avere un'età troppo avanzata per cui nessuno me lo chiederà di nuovo, ma va bene così». Gerard è comunque più che contento della serie cinematografica di cui è protagonista, quella di 'Attacco al potere', che lo ha già visto interpretare un agente dei servizi segreti sul grande schermo per ben tre volte.

«Io adoro Bond, sono nato e cresciuto guardando James Bond, ma ho comunque costruito la mia serie. Abbiamo creato un altro Bond e la cosa è ancora più divertente che interpretare l'originale. Poi se dovessi fare 007 sarei sicuramente soggetto a paragoni con Sean Connery o Roger Moore», ha aggiunto.