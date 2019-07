Kylie Jenner sta provando a rimanere di nuovo incinta

LOS ANGELES - Kylie Jenner e Travis Scott stanno provando ad avere un altro figlio. La reality star e il compagno non vedono l'ora di dare un fratellino o una sorellina alla loro primogenita Stormi, che ha 16 mesi. A raccontarlo è stata una fonte al magazine americano 'People'. «È molto felice della sua vita. Kylie ama fare la mamma e non vede l'ora di avere un secondo bambino. Tutti sono sicuri che molto presto annuncerà di essere di nuovo incinta. Ci stanno provando. Inoltre con Travis sta parlando anche della possibilità di sposarsi», ha fatto sapere il beninformato.

Recentemente Kylie ha spiegato di pensare che la sua vita sia iniziata solamente dopo la nascita di Stormi. «Il modo in cui guardo al mondo oggi è molto più positivo e sento davvero che la mia vita non sia iniziata fino a quando non è arrivata lei. Ho sempre saputo di voler diventare mamma molto presto. Mi ricordo che le persone mi chiedevano se fossi pronta ad affrontare la maternità, ma fino a quando non hai un bambino non puoi capire cosa sia quell'amore che provi e quella sensazione. La mia piccola viene prima di me, ha cambiato la mia vita in meglio», ha raccontato.